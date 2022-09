Encerramento do verão com acento texano

JN Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O encerramento do ciclo "verão da casa" decorre esta sexta e sábado, na Sala 2, da Casa da Música.

A noite de sexta-feira é dedicada às sonoridades eletrónicas de Nova Materia (Chile/França) e Holly (Portugal), enquanto que sábado, a palavra será o mote com a presença de NERVE (Portugal) e Micah P. Hinson (EUA).

Nova Materia é um duo composto por Caroline Chaspoul (França) e Eduardo Henriquez (Chile) que nasceu há três anos das cinzas de Panico, grupo de rock alternativo chileno com o qual Caroline e Eduardo viajaram pelo mundo e lançaram vários álbuns. A música poderosa e hipnótica de Nova Materia incorpora sons gerados por materiais inusitados como metais ou rochas. Depois de dois EPs em colaboração com a produtora francesa Chloé e sua editora Kill The DJ, Nova Materia está agora no catálogo da Crammed Discs.

PUB

O segundo ato é de Holly, Miguel Oliveira, jovem DJ e produtor natural das Caldas da Rainha. Começou a produzir aos 18 anos e, desde então, construiu uma carreira promissora que o levou aos Grammys e ao Coachella. Produziu músicas para CL, Gunplay, A$AP TyY, OG Maco , UnoTheActivist, Jay Park , Lee Hi , Slow J, entre outros.

No sábado o palco é de NERVE, artista multidisciplinar e uma pérola rara do rap português. Na maioria do seu catálogo musical assumiu a escrita, interpretação, produção, gravação, mistura e arte gráfica. Ao vivo, sobre instrumentais de baixos pesados e batidas sujas, debita letras sombrias.

Micah Paul Hinson, cantor e guitarrista texano que se move numa estética americana/country e cujo álbum de estreia, Micah P. Hinson and the Gospel of Progress, foi lançado em 2004 teve grande receção da crítica. Em 2018 reuniu 24 músicos que desempenharam um papel importante na sua formação e gravou com eles, em 24 horas, sob o nome Micah P. Hinson and the Musicians of the Apocalypse, o álbum "When I Shoot at You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You".