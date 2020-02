Encontrada solução para Casa de Eugénio de Andrade

Rita Castro Hoje às 18:47 Facebook

A Casa de Eugénio de Andrade foi, esta semana, formalmente cedida à União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Este órgão autárquico já programava o equipamento desde o ano passado.

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, com três abstenções da CDU e uma do PS, a cedência do auditório da casa do poeta Eugénio de Andrade à União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

A proposta, votada na segunda-feira, prevê que a União de Freguesias tenha acesso ao espaço, que inclui um auditório de 50 lugares, para implementar "programação cultural ao nível de serviço educativo e outras atividades para a população local".

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, afirmou que o edifício estava vazio e que "não tem razão para ser visitável". E explicou: "O que sobra de utilização pública é um auditório". Além disso, o espólio presente na casa foi transferido "em bom tempo" para a sala Eugénio Andrade, na Biblioteca São Lázaro.

Acresce, continuou o autarca, que "o presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde informou o município que havia interesse em ativar aquele equipamento, no sentido de lá serem desempenhadas um conjunto de atividades literárias pertinentes".

E a Casa da Poesia?

A deputada socialista Maria José Espinheira reagiu às declarações do autarca, considerando "estranho" que o município tenha "abandonado a ideia de desenvolver no espaço o novo polo cultural".

No passado, lembrou, "o senhor presidente adiantou que a parte superior da casa estaria aberta a visitas acompanhadas e que no rés-do-chão haveria o polo cultural ligado às figuras poéticas principais. Não é isso que agora se propõe", referiu a deputada, que questionava o presidente sobre a criação de uma Casa da Poesia.

Rui Moreira respondeu que a criação da casa de poesia "não passa" pela autarquia. "Para quando a casa da poesia? Para quando? Para quando os senhores forem o Governo da cidade. Quando o foram, não me lembro de que o tenham feito.", criticou. "Não passa por nós, de facto, neste momento, essa casa da poesia. A poesia vive na cidade e encontra-se nas quintas de leitura e na feira do livro".

Rui Sá, da CDU, afirma que a cedência do espaço à União de Freguesias poderá fazer com que se corra o risco de o poeta Eugénio de Andrade "não ser valorizado". Em contrapartida, Joel Oliveira do BE, e Fernando Faria do PSD, aprovaram a proposta.

Herdeiros do poeta despejados da casa

A escritura pública de cedência gratuita da chamada "Casa de Serrúbia" foi feita pela autarquia portuense em 1997, no tempo de Fernando Gomes. A ideia era que aí pudesse ser instalada a Fundação Eugénio de Andrade, o que aconteceu. No entanto, seis anos depois da morte do poeta, em setembro de 2011, a Fundação foi extinta e o assunto complicou-se.

Nesse ano, Rui Rio, então presidente da Câmara do Porto, comunicava à família do poeta, cujo espólio está na Biblioteca Municipal, a intenção de os despejar. Gervásio e Ana Maria Moura, pais do afilhado de Eugénio de Andrade, habitavam no 2.º andar do edifício da Fundação, tal como previa o protocolo com a Câmara, que previa o direito de habitação durante 70 anos. A família do poeta contestou o despejo e ganhou o processo em 2015.

No entanto, em maio do ano passado, o executivo de Rui Moreira convenceu os ocupantes da casa de Eugénio a mudarem-se para outra habitação, também municipal. Para a casa original, na Foz do Douro, ficou estipulado que haveria atividades de "índole cultural", o que foi, desde o início do ano passado, levado a cabo pela União de Freguesias. Assim, a cedência é só uma formalização do que, na verdade, já acontece desde 2019.

O elogio de Saramago a Eugénio

José Fontinhas nasceu a 19 de janeiro de 1923. Para a sua vida literária escolheu o pseudónimo Eugénio de Andrade. A primeira obra do poeta foi publicada em 1939 ("Narciso"), com apenas 16 anos. Três anos depois seria logo reconhecido pelos versos de "Adolescente".

Com a publicação "As mãos e os frutos" (1948), o poeta recebeu inúmeras críticas positivas, inclusive de José Saramago. O Nobel da Literatura firmou que a escrita de Eugénio é "poesia do corpo a que se chega mediante uma depuração contínua".

Entre os anos 50 e 90, publicou: "Os amantes sem dinheiro" (1950), "As palavras interditas" (1951), "Escrita da Terra" (1974), "Matéria Solar" (1980), "Rente ao dizer" (1992), "Ofício da paciência" (1994), "O sal da língua" (1995) e "Os lugares do lume" (1998).

Em prosa, publicou "Os afluentes do silêncio" (1968), "Rosto precário" (1979) e "À sombra da memória" (1993), além das histórias infantis "História da égua branca" (1977) e "Aquela nuvem e as outras" (1986).

Entre as várias distinções, Eugénio de Andrade ganhou o Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários, o Prémio D. Dinis da Fundação Casa de Mateus, o Prémio de Poesia da Associação Portuguesa dos Escritores e o Prémio Camões.

Morreu a 13 de junho de 2005, no Porto, fruto de doença neurológica prolongada.