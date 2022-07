Encontrado autorretrato de Van Gogh "oculto" noutra pintura

M. C. Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um autorretrato de Vincent van Gogh até então desconhecido foi descoberto "escondido" no verso de outra pintura.

O autorretrato encontrado no verso da obra Foto: EPA

Especialistas da Galeria Nacional da Escócia descobriram o autorretrato oculto quando a tela do quadro "Head of a Peasant Woman" foi radiografada antes de uma exposição. O autorretrato estava coberto por camadas de cola e cartão no verso da obra e mostra um homem barbudo com um chapéu de abas e um lenço frouxamente amarrado no pescoço, que fixa o espectador com um olhar intenso, o lado direito do rosto na sombra e a orelha esquerda claramente visível.

Lesley Stevenson, conservadora sénior da galeria, disse à BBC que se sentiu "chocada" quando viu o artista "a olhar para nós". "Quando vimos o raio-X pela primeira vez, é claro que ficamos muito animados. Esta é uma descoberta significativa porque acrescenta ao que já sabemos sobre a vida de Van Gogh".

Van Gogh tornou-se uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Porém, a sua obra não foi reconhecida durante a vida e a sua fama só surgiu após a sua morte em 1890, aos 37 anos. O artista holandês costumava reutilizar telas para poupar dinheiro, virando-as e trabalhando no verso.

Quadro passou por várias mãos

A obra "Head of a Peasant Woman" mostra uma mulher da cidade de Nuenen, no sul dos Países Baixos, onde o artista viveu de dezembro de 1883 a novembro de 1885. Pensa-se que Van Gogh pintou o autorretrato do outro lado mais tarde, num momento chave da sua carreira, depois de se ter mudado para Paris e ter sido exposto ao trabalho dos impressionistas franceses.

PUB

Cerca de 15 anos após a sua morte, o quadro "Head of a Peasant Woman" foi emprestado a uma exposição no Stedelijk Museum, em Amesterdão. Acredita-se que foi nesta altura que a tela foi colada no cartão antes de ser emoldurada uma vez que a pintura da mulher parecia mais "acabada" do que o autorretrato.

A pintura mudou de mãos várias vezes e, em 1923, foi adquirida por Evelyn St Croix Fleming. Só em 1951 chegou à Escócia, tendo entrado na coleção de Alexander e Rosalind Maitland, que mais tarde a doaram à Galeria Nacional da Escócia.

Especialistas afirmam que pode ser possível descobrir o autorretrato escondido, mas que o processo de remoção da cola e do cartão exigirá um delicado trabalho de conservação.