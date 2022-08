Encontro de Contadores de Histórias de Braga com 40 atividades no Mosteiro de Tibães

O festival Ouvidoria - Encontro de Contadores de Histórias de Braga envolve mais de 40 atividades em dois dias, a 10 e 11 de setembro, num palco especial, o das salas e recintos exteriores do antigo Mosteiro de Tibães.

O evento inclui contos de histórias, espetáculos de teatro e de música, oficinas de ilustração e cerâmica, jogos rústicos e tradicionais com os tokajogar; jogos de tabuleiro com a ludoteca Ouvidoria - o som dos jogos; "Aquarium" - instalação sensorial de Marta Pombeiro com instalação artística de Carlo Giovani; exposição de ilustrações do livro, "O avental da minha avó", da autoria da ilustradora Natalina Cóias e uma exposição coletiva com 22 ilustradores portugueses, "Braga 22x22 - outono".

"É mais uma iniciativa que incorpora valores que nos são caros: a cultura descentralizada e para toda a família, trazendo a Braga os melhores de cada área. Indiretamente, é também mais um estímulo para o gosto pela leitura, porque os livros são a primeira fonte de todas as histórias", disse ao JN, o presidente da Câmara de Braga Ricardo Rio.

O evento tem curadoria de Pedro Seromenho, Produção e Comunicação de "Leituras Encantadas - Organização de Eventos Culturais", e Ilustrações e Animação de Carlo Giovani Design: Juliana Vidigal. O Jingle foi produzido por Estefania Surreira, Filipe Miranda e André Ruizos.

"Os melhores contadores de histórias passam pelo Ouvidoria", diz a organização, apontando nomes como os de Cristina Taquelim, Ana Sofia Paiva, Bru Junça, Clara Haddad, Estefania Surreira, Kiara Terra, Rodolfo Castro, O Som do Algodão, Thomas Bakk, Historioscópio e muito, muito mais....

A entrada é livre e, para quem quiser, há autocarros que partem da Praça Conde de Agrolongo e descem a Tibães, por um euro, ida e volta.

Além de participarem no evento, os bracarenses podem conhecer melhor o Mosteiro de São Martinho de Tibães, fundado no século XI nos arredores de Braga e que foi a casa-mãe da Congregação de São Bento do Reino de Portugal a partir de 1567, estatuto que manteve até à sua extinção, em 1834.

PUB

De facto, as várias sessões decorrem em salas e áreas exteriores do monumento como o Pátio das Adegas, o Caminho da Casa do Volfrâmio, a Casa do Volfrâmio, o jardim da Casa do Volfrâmio, a Sala do Recibo, o Jardim de São João, o Caminho da Vinha, o Jardim do Abade e a Sala do Capítulo.