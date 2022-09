Encontros da Imagem refletem sobre problemas dos "lugares comuns"

Até 30 de outubro, Braga, Barcelos, Guimarães, Porto e Vila Nova de Gaia acolhem o festival de fotografia e artes visuais, com 50 exposições para ver.

Quando os sinos das igrejas de Braga tocarem, esta sexta-feira, às 17 horas, Marta Pinto Machado estará na Casa dos Crivos a apresentar "Beyond solid ground", uma exposição fotográfica que olha para as comunidades de imigrantes e como a vida destas pessoas se dá "nos limites do Centro Histórico". No mesmo espaço e à mesma hora, Rui Palma vai mostrar como os brasileiros transformaram a noite na cidade.

Os dois artistas são os primeiros a mostrarem-se na 32.ª edição dos Encontros da Imagem, o festival de fotografia e artes visuais que, este ano, quer dar destaque aos "lugares comuns". E, aqui, tanto se reflete sobre imigração, como sobre o ambiente, o racismo, a identidade de género ou maus-tratos à mulher.