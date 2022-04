Enfrentar a perda de um filho

F. Cleto e Pina Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Curta-metragem sensível e tocante sobre um tema incómodo e perturbador.

Como todos da minha geração, cresci a ver os programas de animação apresentados por Vasco Granja. E como (quase) todos, após umas quantas produções oriundas do bloco de leste, cuja qualidade, criatividade e técnica não questiono, ansiava que surgisse a célebre palavra "koniec" para depois surgirem nos pequenos ecrãs a preto e branco a Pantera Cor-de-Rosa ou os Looney Tunes. Apesar disso, não foram muitos os que cresceram a apreciar animação e é pena, porque dessa forma passam ao lado de boas propostas (como as que Vasco Granja obrigava a ver antes do rebuçado no final), como é o caso de "Se acontecer alguma coisa, adoro-vos", uma curta-metragem de 12 minutos realizada por Will McCormack e Michael Govier.

Abordagem sensível e tocante a um tema incómodo e perturbador - o luto pela perda de um filho adolescente - "Se acontecer alguma coisa, adoro-vos" é um filme mudo, mas muito bem servido em termos de banda sonora, que parte do distanciamento de um casal, por razões que só saberemos mais tarde, para nos levar pelas diversas fases pelas quais faz passar a situação trágica vivida.

O desenho utilizado é atraente e agradável, apesar da sua aparente simplicidade e da predominância dos tons cinzentos, com a cor a aparecer apenas para pontuar as memórias alegres. Com cenários quase vazios, reduzidos ao essencial para dar relevo aos pormenores, a película centra-se no evidente sofrimento das personagens e nos sentimentos à flor da pele, bem simbolizados pelos fantasmas de cada um.

Como uma montanha-russa em que as emoções vão num crescendo, com a dor ampliada pela rotina das tarefas caseiras e a sensação de ausência que evocam, até à tragédia adivinhada, num contexto que nos últimos anos se tem repetido demasiadas vezes (mesmo que só uma já fosse demais), se esta curta-metragem não ostenta no final o em tempos desejado "koniec", também não convida a recordar os bons, velhos Looney Tunes, pedindo antes alguma introspecção e o degustar do sabor amargo/doce que deixa.

Se acontecer alguma coisa, adoro-vos

Will McCormack e Michael Govier

Netflix