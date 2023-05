Engenheiro químico vimaranense vence Grande Prémio de Teatro Português

Patrício Torres é engenheiro químico, mas é pelas histórias que cria que tem conquistado distinções. O autor vimaranense, membro do coletivo ATRAMA, foi o vencedor do Grande Prémio de Teatro Português 2023, promovido pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e o Teatro Aberto, pelo seu texto dramatúrgico "Não vos arrancarei a língua momentos há em que as palavras nos abandonam". O galardão distingue, anualmente, uma peça inédita de um autor português.

Em 2008, venceu o concurso Curtas Fantásticas, promovido em parceria pela TMN e o Fantasporto, pelo seu vídeo "O Rapaz Assustado", filmado com telemóvel. Com o mesmo vídeo venceu ainda o prémio "Made on Mobile", no European Independent Film Festival, em Paris. Viu também "Yeah, Oh Yeah!", um videoclip feito para a música dos Magnetic Fields, ser selecionado para o London Independent Film Festival.

Patrício Torres é membro fundador da ATRAMA, companhia de teatro amador das Taipas, Guimarães. São da sua autoria todas as peças apresentadas por este coletivo vimaranense: "O Maior castigo", baseado numa peça perdida de Raul Brandão; "Loja de trabalho para profissionais do espetáculo: Teatro"; "A Estação"; e "Crónicas de um homem mau", esta última ainda em digressão. Para a ATRAMA, Patrício Torres corealizou e produziu, ainda, a curta metragem "As canseiras desta vida", integrada no espetáculo "Sons da liberdade", em 2017.

PUB

O Grande Prémio de Teatro Português é considerado um dos mais importantes atribuído em Portugal e oferece ao autor da obra vencedora, para além de um valor pecuniário, a oportunidade de ver a sua peça editada em livro e estreada numa produção do Teatro Aberto