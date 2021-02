Catarina Ferreira Hoje às 10:03 Facebook

Há qualquer coisa de cativante e abissal nos dias em que os números são todos iguais, uma segunda feira, dia 22, do mês dois. A numerologia terá seguramente alguma explicação para tal fenómeno e nos tempos que correm os números são fulcrais.

O decifrar de códigos sempre fascinou o homem na ciência, na matemática, na história ou na música. Neste dia decifraram-se importantes códigos no âmbito da ciência. A ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado, foi apresentada ao Mundo há 24 anos. E também nesta data, há 109 anos, Portugal assinou o contrato para a telegrafia sem fios.

Ferdinand de Saussure, que morreu neste dia, foi um linguista, semiótico e filósofo suíço cujo estudo abrangeu uma variedade de ciências humanas. Os seus estudos sobre a estrutura interna do signo merecem leitura .

Ainda no âmbito da filosofia, nasceu neste dia Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, mais conhecido pela obra "O mundo como vontade e representação", onde caracteriza o mundo fenomenal como o produto de uma cega, insaciável e maligna vontade metafísica. No terceiro volume aborda a metafísica do belo.

Muitas vezes, na resolução de um enigma, deslindam-se outros afastados da intenção original. Andy Warhol, falecido a um 22 de fevereiro, passou a vida a tentar algo inimaginável. "O que eu realmente estava a tentar fazer era uma pintura invisível", disse. Pintar o invisível seria pintar o irrepresentável, numa década como a dos anos 1960, em que vários artistas se voltaram para a dimensão simbólica da imagem. Nesta busca, Warhol conseguiu diluir a alta cultura na cultura popular e encontrar a pop art e o expressionismo abstrato.

Mas nem só destas linguagens se constrói o seu legado. A sua representação apareceu em inúmeros filmes de Hollywood nas últimas décadas. Muito antes disso, Warhol estava ocupado a fazer os seus próprios filmes, altamente vanguardistas para a época, de tal forma que alguns são considerados anti-filme.

No início dos anos 60, Warhol criou filmes como "Eat" (1963), "Kiss" (1963),"Haircut" (1963) e "Sleep" (1964). Este último corresponde a cinco horas e 21 minutos do sono do seu amigo John Giorno. De vez em quando tem mudanças mínimas, muitas delas provocadas pelos movimentos do "ator" durante o repouso. O controlo é dado aos atores e permite que ditem a forma como o filme se desenrola, ao contrário das películas tradicionais, em que essa função recai sobre o realizador.

Para saber mais ver aqui :

Num dia como o de hoje faleceu o cartunista americano Chuck Jones, criador de Buggs Bunny, Daffy Duck e Silvester, o gato. Um dia para decifrar os códigos do humor absurdo, em que um pato sopinha-de-massa nos faz rir com as suas aventuras.

