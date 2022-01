"Ennio Morricone adorava a Dulce Pontes"

João Antunes Hoje às 14:20 Facebook

Giuseppe Tornatore fala com o JN acerca do documentário que realizou sobre o compositor e maestro italiano.

Giuseppe Tornatore foi presidente do júri internacional do Red Sea International, festival de cinema que decorreu no fim do ano passado em Jidá, na Arábia Saudita. O realizador aproveitou a ocasião para exibir o seu documentário "Ennio", sobre a imensa carreira de Ennio Morricone. Sem dúvida o maior compositor de música para cinema, Morricone morreu em julho, aos 91 anos, tendo assinado mais de meio milhar de partituras, entre as quais as de todos os filmes de Tornatore, depois de "Cinema Paraíso". O realizador falou com o JN sobre esta parceria.

Quando foi convidado para presidir ao júri, pensou duas vezes?