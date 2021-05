Enquanto ainda é tempo de agir

Sérgio Almeida Hoje às 19:10 Facebook

Como será Portugal daqui a meio século? Para antecipar esse cenário, a jornalista Isabel Lindim ouviu dezenas de especialistas no livro "Portugal 2071", alertando-nos para a iminência de catástrofes várias no plano ambiental se nada de significativo for feito entretanto.

À distância a que estamos atualmente, 50 anos pode parecer uma eternidade. Sobretudo quando os problemas do presente já nos consomem demasiada energia. Mas num país multissecular como Portugal, com os desequilíbrios de que sempre deu mostras, o ano de 2071 é tudo menos uma improbabilidade ou um cenário demasiado distante.

Não são meras premonições, mas antes projeções de como será Portugal nessa altura as que a jornalista Isabel Lindim avança no livro "Portugal, ano 2071", agora lançado.

Resultado das dezenas de entrevistas feitas com especialistas de variadas áreas, da geografia à física, a obra não se fica pelos tradicionais gritos de alerta e propõe mesmo, num capítulo específico, um conjunto de medidas concretas para que os cenários sombrios estejam mais esbatidos quando o país chegar finalmente à data que dá título ao livro.

Apesar do tom equilibrado e rigoroso colocado pela autora, é impossível não reagirmos com preocupação aos cenários traçados sobre o impacto das alterações climáticas.

A saber: Portugal é o país europeu mais vulnerável a essas mudanças, o que irá provocar, por exemplo, a subida média da temperatura para valores que tornam impossíveis as férias nos habituais meses de verão.

Para um país tão ligado ao turismo, só esta transformação é suficiente para levar muito a sério estas ameaças.

Mas o que está em causa vai muito além dos meses em que se pode usufruir das estâncias de lazer e veraneio. As inundações tornar-se-ão cada vez mais frequentes, destacando-se a área metropolitana de Lisboa como a zona mais suscetível de ser afetada, "pela conjugação demográfica e morfológica".

Se o litoral, onde se concentram mais de dois terços da população portuguesa, irá deparar-se com o problema das cheias, devido à subida do nível do mar, no interior, sobretudo no sul, outras ameaças não menos graves se perfilam. Uma das mais perigosas diz respeito à seca. A previsível descida contínua da precipitação poderá agudizar a sobrevivência das plantações agrícolas, obviamente dependentes da água.

Mesmo com todos estes alertas, o livro não abre mão da esperança. E a prova disso mesmo são as ações sugeridas pelos especialistas, dirigidas tanto aos responsáveis políticos como aos cidadãos, para que ninguém se queixe de que não foi avisado sobre o futuro.