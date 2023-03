Ensaio de Jorge de Sena sobre o amor publicado em livro

JN Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 50 anos depois da edição original, o ensaio "O amor"., da autoria de Jorge de Sena, vai ser publicado em livro de forma autónoma, o que acontece pela primeira vez. A edição chega às livrarias já na próxima terça-feira.

Escrito por Jorge de Sena em 1971, para o "Grande Dicionário da Literatura Portuguesa e de Teoria Literária" dirigido por João José Cochofel, o ensaio "O amor" vai ser publicado pela primeira vez numa edição autónoma.

A edição, que chega às livrarias na próxima terça-feira, integra a nova coleção dedicada à obra de Jorge de Sena que a Guerra e Paz iniciou com os títulos "O físico prodigioso" e "Andanças do demónio".

PUB

Segundo a chancela dirigida por Manuel S. Fonseca, trata-se de "uma sistemática e eruditíssima análise da explosão do amor na literatura portuguesa".

Recorrendo aos conhecimentos da antropologia, da filosofia das religiões e da sociologia, Sena observa o que a respeito do amor se escreveu na literatura portuguesa das origens até aos anos 70 do século XX.

"Se o amor na literatura portuguesa não tem sido às vezes essa falsidade em que se esconde a falta de assunto peculiar a uma sociedade muito ideologicamente enquadrada (ou que passa de uma metamorfose a outra do mesmo enquadramento, sem a diversificação social que permitiria uma maior riqueza de visão do mundo), isso deve se, na verdade, a personalidades excecionais que, uma vez por outra, romperam o véu das convenções e o profundo medo adolescente do sexo, que caracteriza um povo infantilizado pelos seus dirigentes", escreve o autor de "Sinais de fogo".