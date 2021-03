Ensino informal de dança não tem data de desconfinamento

Catarina Ferreira Hoje às 12:42 Facebook

Nas últimas 24 horas foram enviados quase 1700 emails a instituições governamentais a pedir o esclarecimento das datas de reabertura das escolas de dança.

A PlataformaDança - Associação Nacional de Dança acusa o Governo de não esclarecer acerca da fase do plano de desconfinamento em que se insere o ensino da dança.

Em comunicado, a associação diz que centenas de escolas e milhares de alunos e professores estão sem resposta, e que se estão a criar situações de desigualdade. Enquanto "o Governo mantém a obrigação de encerramento das escolas de dança e música, espaços especializados e com todas as condições de segurança, permite aulas de dança e de música ou atividades similares, com risco por vezes até superior, noutros setores de atividade", como é o caso dos centros de estudo e ATL.

A partir de segunda-feira está previsto o desconfinamento de atividades desportivas de baixo risco, como é o caso da dança, de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mas não será permitido às escolas abrirem.

No dia 19 de abril será a vez do desconfinamento das atividades desportivas de médio risco, como por exemplo o futsal ou o andebol. De acordo com as atuais regras da DGS, nas aulas de dança tem de ser mantido um distanciamento de três metros entre alunos e não pode existir contacto físico." Não nos faz sentido desconfinarem atividades desportivas de médio risco mas o ensino de dança permanecer encerrado" diz a Plataforma.