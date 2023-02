Entre morrer e jogar, escolhemos jogar

O duelo está marcado: quatro combates de esgrima com diferentes jogadores determinam que um deles sairá vencedor; cada récita poderá ter um desfecho diferente, mas aqui não se joga a permanência na vida, apenas a sua simulação. Como numa linha ténue de quem está constantemente a colher flores no abismo.

O lado humano do avanço tecnológico foi o que interessou à coreógrafa Né Barros trabalhar em "Distante", obra e duelo coreográfico que estreia hoje, no Teatro Rivoli, no Porto, encerrando a trilogia "Paisagens, máquinas, animais" - que inaugurou com "Io" (2019) e prosseguiu com "Neve" (2022).

Cada uma das peças do tríptico pode funcionar como um objeto artístico isolado, mas há um fio de continuidade entre todas. A cada uma das peças foi sendo acrescentado um intérprete, culminando num "quadrado perfeito", com Afonso Cunha, Beatriz Valentim, Bruno Senune e Vivien Ingrams.

A esgrima, como disciplina, além de toda a estética balética exposta pelas disposições perfeitas de pés, em quarta posição e colocação de braços serviu também como metáfora à coreógrafa. "A esgrima como forma de arte antiga, onde a finalidade era a morte, evoluiu para jogo, por isso a evolução também pode ter um lado humano", afirma a coreógrafa.

A aprendizagem da esgrima teve o apoio de José Luís Guimarães, campeão olímpico de esgrima que trabalhou com os bailarinos.

Em "Distante", a simbologia do virtuosismo está também pontuada com recurso a sapatos de pontas ou na construção das paisagens sonoras, quase maioritariamente construídas com som de guitarra, edificadas por Alexandre Soares. O compositor, um dos que mais trabalhou com Né Barros, entra pela primeira vez na trilogia, as obras anteriores foram de Carlos Guedes e José Alberto Gomes.

Mas nem tudo é gritante, muitos dos jogos lúdicos em cena são abstratos como as luas vermelhas que vão ganhando diferentes formas, deixando ao espectador a capacidade de deslindar o seu significado e tomar o seu próprio pulso à paisagem criada por Né Barros.

"Distante"

Teatro Rivoli, Porto

sexta e sábado, 19.30 horas