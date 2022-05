Entre o medo e a avidez de regressar à vida, eis o FITEI 2022

Duas semanas com 16 espetáculos no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo. Voltou a criação de expressão ibérica

É na tensão entre "o medo de voltar à vida e a avidez de o fazer" que se realiza a 45.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), que após um ano de interregno motivado pela covid-19, em 2020, e outro em formato híbrido, com vários espetáculos apresentados digitalmente, ainda por causa das limitações sanitárias, regressa agora em pleno com 16 espetáculos distribuídos por 12 dias e 11 salas nas cidades do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo. Quatro propostas internacionais, de Espanha, Chile, Argentina e Brasil, três estreias nacionais e sete estreias absolutas preenchem o cartaz.

Será uma edição pautada pelo "luto, disforia e prazer na procura de futuros necessários e possíveis", diz Gonçalo Amorim, diretor do certame que reúne, nesta edição, nomes e companhias como Albano Jerónimo, Teresa Coutinho, Miguel Bonneville & Sofia Dinger, Marta Pazos, Marina Otero, Guillermo Calderón, Palmilha Dentada, Teatro do Frio ou Apuro.