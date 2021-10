|Entre Paredes| , tributo de Bernardo Moreira, chega ao Porto

Rubén Roma Hoje às 19:12 Facebook

Dia 7 de outubro, o Coliseu Porto Ageas encher-se-á de jazz e memória com a chegada de "|Entre Paredes|" do sexteto de Bernardo Moreira.

O grupo conta com Bernardo Moreira em contrabaixo, Mário Delgado na guitarra, João Moreira no trompete, Ricardo Dias no piano, Tomás Marques no saxofone e Joel Silva em percussões.

Este projeto pretende homenagear Carlos Paredes e, para tal, Bernardo Moreira esteve durante três anos a trabalhar num álbum que conta com quatro temas de Paredes e três originais de Moreira. O disco foi lançado a 23 de julho, uma data duplamente simbólica: é o dia em que Paredes faleceu, em 2004, e em que o contrabaixista nasceu, em 1965.

"|Entre Paredes|" foi gravado em 2020 no Convento São Francisco, em Coimbra, tendo sido muito aplaudido pela crítica e pelo público. A digressão homónima foi o passo seguinte.

Ao JN, Bernardo Moreira diz que "a história [com Carlos Paredes] já vem de longe, desde os anos 80". Já em 2002, o contrabaixista tinha lançado um disco em que abordava a música de Paredes. "Achei que a história ficou um bocadinho a meio e quis fazer a segunda parte." "|Entre Paredes|", o álbum, "tem uma sonoridade mais portuguesa. O fado, a canção de Coimbra, a alma portuguesa, estão lá".

Moreira salienta a ótima receção do público a este projeto. "Reparei que as pessoas se relacionam com as músicas, que gostam. Sinto que há qualquer coisa que lhes chega, a alma portuguesa." Diz também que queria que o álbum fosse além do "típico jazz" e que chegasse a todos os públicos.

A RTP vai filmar o concerto no Coliseu Porto para transmissão no próximo ano.

O espetáculo tem como convidada Cristina Branco. "Ela cantará duas músicas que têm letra, algo raro em Carlos Paredes. Tão raro como ouvi-lo numa voz tão bela como a da Cristina."

Bernardo Moreira diz ter duas composições favoritas de Paredes, "Canção verdes anos" e "António Marinheiro (tema da peça)". Ambas fazem parte do espetáculo. A primeira surge reformulada em relação a um registo seu de 2002. A segunda traz-lhe "uma melodia fortíssima, um olhar nostálgico. Imagino-me sentado à beira Tejo a olhar para o rio".

O músico também refere que "|Entre Paredes|" "é um fechar de ciclo para mim".

Depois da atuação no Porto, o sexteto conta com espetáculos em Coimbra, no Convento São Francisco (dia 9); em Guimarães, no CAE São Mamede (28); no Festival Jazz Além Tejo, em Vila Nova de Santo André (29); no Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto, Odivelas (4 de novembro); e no Cineteatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo (14).