Entrevista a David Carreira: "Quero mudar de ares"

Artista reúne, este domingo, talentos num direto transmitido no YouTube, Instagram e TikTok.

Pela primeira vez, David Carreira cantou músicas natalícias e gostou. Tudo a pretexto de mais um "live" especial, não só por ser alusivo à quadra que se atravessa, como também por ser transmitido em três redes sociais. Este domingo, a partir das 16.30 horas, "Natal em casa" pode ser visto no Instagram, YouTube e TikTok, com conteúdos exclusivos criados para cada uma das plataformas. "É uma loucura", afirma ao JN. A Casa do Presidente, em Monsanto, Lisboa, foi o cenário escolhido por ter "a vibe do [filme] "Sozinho em casa"".

O cantor e ator vai mostrar-se a interpretar o clássico "It"s beginning to look a lot like Christmas", ultimamente mais conhecido pela voz de Michael Bublé, em dueto com Eva Costa, uma das bolseiras da Associação Sara Carreira. Ganhou gosto ao género e até admite arriscar, "um dia", gravar "um original de Natal". Para já, fica-se pelas covers, num evento que reúne artistas da música e não só, de várias gerações.