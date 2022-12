Enviaram-nos um anjo do hip-hop

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

"No thank you", o sexto álbum da artista britânica Little Simz, saiu sem pré-aviso e bem merece uma escuta atenta.

Já na reta final do ano, Little Simz quis mexer as águas e pôr em dúvida quem achava que já tinha escolhido "o álbum do ano". "No thank you", lançado no passado dia 12, sem pré-aviso, vem, tal como Simz nos tem acostumado, desafiar as regras do hip-hop, com uma frescura que surpreende.

A rapper, a cantora Cleo Sol e o produtor Inflo, o trio que assinava a aclamada faixa "Woman", pertencente ao anterior álbum, é agora responsável pelo novo longa-duração da britânica com raízes nigerianas.

PUB

"No thank you", recheado de dor e frustração, é um grito de independência (pela qual a artista sempre se pautou) e de revolta. "Não, obrigada", não foi a indústria que a criou, já que só este ano, 12 anos de carreira depois e quatro álbuns mais tarde, é que recebeu o prémio de "jovem talento" nos BRIT Awards e o Mercury Prize.

Durante dez temas que nos fazem recuar às batidas mais primitivas do hip-hop, Little Simz conta-nos como a indústria musical foi drenando a sua criatividade e, acima de tudo, a sua saúde mental.

A seu lado, aparecem diversas vozes de artistas negros britânicos, não deixando este, à semelhança dos anteriores, de ser também um disco de ativismo e que pretende quebrar com o sistema racista e capitalista.

Não nos deixemos enganar pela leve sonoridade e voz adocicada da primeira faixa, "Angel", que funciona como um resumo dos temas que serão abordados de seguida. "Deus enviou-te para mim como um anjo", diz-nos Little Simz no refrão, referindo-se a quem a apoiou quando a indústria a apertava. Para nós, o anjo é a própria rapper. Mais intima, a última faixa, "Control", apresenta-nos o coração de Simz e fala-nos de amor. À semelhança de "Grey Area" (2019), e fugindo aos ritmos dançáveis de "Sometimes I Might Be Introvert" (2021) Little Simz usa "No thank you" como um bloco de notas catártico.

Apesar das sonoridades familiares com o hip-hop dos anos 1980 e 1990, a britânica não deixa de cunhar a sua marca:orquestra, coros e influência da cultura negra.