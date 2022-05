Éric Besnard: "Gosto da ideia de partilha à volta de uma mesa"

João Antunes Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Já está nas salas o filme de época "Delicioso". Conversámos com o realizador.

Nos tempos que antecedem a Revolução Francesa, um chefe de cozinha recebe uma má e injusta crítica e perde a vontade de preparar comida. Um encontro inesperado vai reacender a paixão, acabando por criar o primeiro restaurante do mundo, aberto a todas as classes sociais. Comédia dramática de época, "Delicioso" assenta num trabalho notável do ator Grégory Gadebois, bem secundado por Isabelle Carré, e por uma realização de Éric Besnard que nos coloca rapidamente no espírito do filme. Estivemos a conversar com o realizador sobre cinema, política e gastronomia.

De onde é que lhe veio a vontade de escrever esta história?

De uma vontade de trabalhar sobre a Revolução Francesa. Não foi sobre a cozinha. Foi ao trabalhar sobre a Revolução Francesa, sobretudo sobre o Século das Luzes, para tentar perceber quem somos nós afinal, os franceses, que encontrei a história deste primeiro restaurante. Foi uma ideia eminentemente política. Para quem queria trabalhar sobre a França, tinha a Revolução de um lado e a gastronomia do outro. Não era nada mau.

Concorda então que o cérebro e o estômago estão "ligados".

Estão, claro. O estômago é considerado o segundo cérebro.

Qual é a sua relação pessoal com a comida?

PUB

Gosto bastante de comer e sobretudo da ideia de partilha à volta de uma mesa. É um modelo político. Não nos apercebemos disso. Vimo-lo com a covid-19. Agora estamos a voltar a ter o prazer de comer juntos e conversar à mesa. É um modelo que está a ser atacado há 150 anos pelos anglo-saxões, que querem que as refeições sejam mais rápidas, que trabalhemos mais tempo, que as coisas tenham menos gosto.

No filme, os aristocratas não gostam de comer ao lado de gente do povo. Hoje em dia essa estratificação ainda existe em muitos restaurantes.

Depende dos restaurantes. É como nos hotéis. Nos de cinco estrelas os ricos estão no meio deles. Mas na origem, podemos dizer que toda a gente tinha acesso à cozinha. Foi isso que me interessou. Que pessoas diferentes, de todas as raças, de todos os sexos, de todos os meios sociais, se pudessem encontrar no mesmo local.

Escreveu o filme com Nicolas Boukhrief, que também é realizador. Houve alguma disputa entre os dois para saber quem iria realizar o filme?

De maneira nenhuma. Já escrevemos juntos seis filmes. O princípio é simples. É aquele que trouxe a ideia que o vai realizar. Ambos escrevemos para outras pessoas, mas o Nicolas é de longe com quem tenho uma ligação mais profunda. "Delicioso" tem mais a ver comigo, com a minha ligação com a comida. O Nicolas escreve sobretudo policiais.

Como é que costumam trabalhar?

Há um que traz a ideia, o outro compensa o que ele não sabe sobre o assunto e assegura que não passe a ser uma nevrose para quem teve a ideia e que continue a ser cinema.

Porquê situar o filme exatamente naquele período antes da Revolução?

Primeiro, porque é a verdade histórica. As coisas estavam já a mudar, foi o fim das corporações, podia vender-se carne, peixe e outros alimentos no mesmo local. Depois, o que me interessou foi mostrar que, quando a História está em marcha, quando a Revolução está prestes a eclodir, as classes dominantes têm a tendência de não o verem. As correspondências entre o século XVIII e hoje são bastante flagrantes.

Quando se faz um filme de época, muitas vezes está-se a falar também dos nossos dias.

É preciso que seja assim, caso contrário não faz grande sentido. Hoje em dia temos os gilets jaunes, antes havia os bonnets rouges, os sans-culottes. Todas estas referências a vestuário ou falta dele são revoltas populares. No século XVIII foi porque o preço do pão aumentou, hoje é porque o preço da gasolina aumenta. É exatamente a mesma situação.

Éric Besnard Foto: Direitos reservados

Por causa de uma má crítica aos seus pratos, a personagem principal perde momentaneamente a paixão. Passa-se o mesmo quando um realizador recebe uma má crítica ou o seu filme não é visto por quase ninguém?

O filme é claramente uma metáfora do trabalho de um realizador. No meu cinema, há sistematicamente uma personagem que precisa que a olhem para continuar a ter confiança em si mesma. Normalmente é uma personagem feminina. Porque é o que eu vivo. É porque há alguém que me dá confiança que ultrapasso as humilhações, os fracassos, mas também os sucessos. Porque os sucessos também nos podem fazer mal. É essa confiança que vai criar a possibilidade de propostas diferentes do modelo dominante.

Imagino que a comida foi um item importante do orçamento do filme. Pode falar um pouco da relação que teve com o criador da comida que vemos na tela?

O chefe do filme é o realizador. Aqui tivemos de pedir a um chefe de cozinha que viesse trabalhar connosco. Mas tive de dizer muito rapidamente que era eu quem decidia. Não é fácil. É como um compositor, tem um saber que nós não temos. Mas isso não impede que sejamos nós a escolher a música.

Deve ter havido imensos problemas logísticos com a preparação e manutenção de todos aqueles pratos.

Tivemos sobretudo de controlar a cadeia do frio. Havia um chefe em Paris com quem se conceberam os pratos. Os pratos chegavam sempre no bom momento, mas fazer um filme é sempre uma guerra, nunca se filmava na hora ou no dia previstos. A logística foi infernal. A vantagem é que um chefe de cozinha sabe o que é o combate contra o tempo. Um chefe trabalha no restaurante com a sua brigada, da mesma forma que o realizador trabalha com a sua brigada.

Quem é que comia os pratos depois das filmagens?

Como em qualquer filmagem, tínhamos sempre de comer a correr. E depois de estarem dois dias em cima da mesa à espera de serem filmados os pratos deixavam de ser comestíveis. A boa notícia foi a preparação. Quando fui ter com os chefes de cozinha para explicar o que queria fazer, tive de provar tudo. Nessa altura foi muito bom.

Pode falar um pouco da escolha do Grégory Gadebois? O filme assenta todo na presença dele.

Foi a primeira escolha. E era o único ator que eu não conhecia, com quem nunca tinha trabalhado. Mas era o único que tinha na cabeça quando escrevi o filme. Já o tinha visto no palco e queria muito trabalhar com ele. E ele teve a gentileza de dizer que sim quando leu o guião. E quando acabámos de filmar, escrevi dois outros filmes para ele. Diz bem como fiquei convencido pelo seu trabalho.

Há uma grande química com a Isabelle Carré.

Quando os apresentei e começaram a trabalhar juntos vi logo que havia qualquer coisa de mágico que se passava entre eles. Era preciso que fossem credíveis, mas eu acreditei desde logo. São dois grandes atores de teatro, têm esse espírito de trupe que é muito agradável.

Que relação tinha ele com a culinária?

Ele gosta muito de comer, mas o que tem graça é que não sabe cozinhar. A Isabelle também não. Portanto, tinha dois atores principais num filme sobre a cozinha que não sabem cozinhar. O Grégory teve de fazer um estágio e o filme deu-lhe o gosto de cozinhar. Ele pensava que não era capaz, mas depois foi muito bonito vê-lo na cozinha.