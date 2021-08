'"O crime do padre Amaro": erotismo e relação com a Igreja na série

Alexandra Barata Hoje às 14:38 Facebook

Realizador de "O crime do padre Amaro" confessa que queria lançar projeto há já 20 anos e acredita que será um sucesso.

A série de seis episódios baseada na obra "O crime do padre Amaro", do escritor Eça de Queirós, tem tudo para prender os telespectadores à televisão. A convicção é do realizador Leonel Vieira, que promete um "caldo explosivo" entre dois temas que considera tabus na sociedade portuguesa: o erotismo e a relação da Igreja Católica com a sociedade.

"A obra é um conflito constante. Além da paixão erótica, é uma tremenda crítica à época, à igreja católica, e aos dogmas e às verdades absolutas, como muitas vezes se organizam as sociedades", justifica o realizador. "Estas duas temáticas juntas são de um interesse brutal para o público. Se fizermos isto bem, esta série tem tudo para agarrar e ser um grande sucesso", acredita.