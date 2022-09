"És o maior!" Milhares vibraram com Arcade Fire em Lisboa apesar das polémicas

Indiferentes às polémicas recentes, 5500 fãs dos Arcade Fire receberam a banda canadiana, no Campo Pequeno, em Lisboa, debaixo de uma chuva de aplausos. O concerto repete-se esta sexta-feira.

Depois de uma receção calorosa à banda canadiana, a energia no Campo Pequeno serenou assim que Win Butler começou a cantar "Age of anxiety", uma das músicas do novo álbum "We", apresentado na noite de quinta-feira, em Lisboa. Milhares de fãs acompanharam o solo do vocalista, que aborda uma era de ansiedade e de consumo de ansiolíticos, de telemóveis em riste com lanterna ligada. Numa viagem catártica, de onde a banda emergia de uma íris que refletia um céu estrelado, momentos de silêncio eram intercalados com gritos e aplausos numa sintonia e cumplicidade perfeita com o público.

Alguns clássicos, como "Neighborhood" ou "Ready to Start", lançados em 2010, ou "After Life", em 2013, conseguiram pôr os fãs todos de pé, euforia que voltava a cada sucesso da banda com duas décadas. "The Lightning I" e "The Lightning II" foram outras das escolhas que puseram o público de várias gerações, dos mais jovens aos que cresceram a ouvir Arcade Fire, em delírio.