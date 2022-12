Escola da Noite festeja 30 anos ao ritmo de Boris Vian

JN Hoje às 18:47 Facebook

Nas celebrações do trigésimo aniversário do grupo conimbricense A Escola da Noite, Boris Vian é o grande homenageado. O espetáculo "Cabaret Vian", composto por músicas do célebre autor francês, estreia já nesta sexta-feira à noite.

O Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, vai ser o palco dos festejos dos 30 anos da companhia de teatro A Escola da Noite. A programação das celebrações tem o seu ponto alto na estreia do projeto "Cabaret Vian", às 21.30 horas de sexta-feira.

Com três sessões distintas, na sexta-feira e sábado às 21.30 horas, e no domingo às 18 horas, "Cabaret Vian" apresenta um conjunto de letras de músicas e poemas do escritor francês Boris Vian.

"A espuma dos dias", "As formigas" e " O arranca corações" são algumas das obras escolhidas, evidenciado características como a ironia, o gosto pela liberdade, o inconformismo e a denúncia do capitalismo.

Para acompanhar as atuações, um grupo de músicos de Coimbra - composto por Gonçalo Parreirão, Ismael Silva, João Mortágua, Raquel Ralha e Vânia Couto - junta-se aos atores, tornando-se assim músicos residentes do "Cabaret Vian".

Boris Vian sempre teve uma paixão pelo jazz, compondo várias músicas deste género musical. Ao longo da sua vida escreveu 11 romances, argumentos de filmes, poesias, contos ou crónicas musicais. Muitos dos seus trabalhos foram vistos como polémicos, o que chegou a valer ao autor uma condenação por ultraje aos bons costumes.