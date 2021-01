Afinal fecha tudo: caos no ensino da dança e da música informal

Catarina Ferreira Hoje às 19:01, atualizado às 20:49 Facebook

Depois de uma divisão inicial, ministérios da Cultura e da Educação deram este sábado ordem cabal de encerramento.

Em Carcavelos, uma escola de dança foi obrigada a encerrar pela Polícia por não ser considerada ensino oficial. Em Alvalade, Lisboa, a PSP considerou que as escolas de dança privadas eram instituições de ensino e que portanto não deveriam encerrar, como explicou o responsável da Plataforma Dança, após as denúncias que lhe têm chegados dos associados. Depois de muitas dúvidas legais, os ministérios da Cultura e da Educação, que tinham uma posição distinta, alinharam-se e ordenaram o encerramento de todos os espaços dedicados ao ensino da dança e da núsica informal.

"O que ninguém quer é o papel a dar ordem de encerramento e a fita vermelha e branca na porta como se de um cenário de crime se tratasse", explicou Pedro Fidalgo Marques, presidente da Plataforma Dança. E a acrescer uma multa para pessoas coletivas que varia entre mil e 10 mil euros.

No Porto, a confusão também é muita. "Tive de fechar a minha escola de dança, mas posso continuar a dar aulas nos colégios com que a minha escola tem contratos. Mas nenhuma destas aulas é de ensino formal. A única coisa que muda é o edifício", refere Diana Silva.

Daniel Campos, professor de Música em Braga, diz também estar estupefacto. "Na sexta-feira esperava lecionar os cursos profissionais de música, onde trabalho, mas contava não lecionar os cursos livres que a instituição tem porque não são curriculares. A escola teve um entendimento diferente do meu e tive de dar os cursos livres, também".

O JN contactou a Direção Nacional da PSP, que diz não ter registo oficial dos episódios em Carcavelos e Alvalade, admitindo que podem ser ações de sensibilização. Nuno Carocha, porta-voz nacional da PSP, notou que "o entendimento é consentâneo: tratando-se de ensino não formal, dificilmente poderá reivindicar o estatuto de educação. O princípio base será sempre: por regra, as atividades que possibilitem ajuntamentos estão suspensas". As escolas públicas, como conservatórios e de ensino articulado, estão habilitadas a funcionar.

Fonte de discórdia

Em resposta ao JN sobre o funcionamento das escolas de dança e música privadas, na conferência de Imprensa da passada quinta-feira, a ministra da Cultura disse: "Só as escolas ficam abertas. Todas as demais atividades terão de encerrar". O mesmo entendimento não teve o Ministério da Educação, que garantiu ao "Jornal Económico" que as escolas de dança e de música privadas podiam ficar abertas.

Este sábado, ao fim do dia, os dois ministérios, num comunicado conjunto, assumiram que as escolas de dança terão de encerrar. O decreto-lei do Governo dividia os juristas ouvidos pelas associações, que declaram que perante o Decreto n.o 3-A/2021, de 14 de janeiro, as escolas de dança podiam permanecer abertas, dado serem estabelecimentos de ensino e de enriquecimento curricular.