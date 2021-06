Escrever direito e sem linhas tortas

Sérgio Almeida Hoje às 15:38 Facebook

Ao seu segundo romance, Ana Bárbara Pedrosa dá voz ao criador em "Palavra do Senhor". Uma obra marcada pelo desembaraço linguístico e pela ainda mais notável cultura canónica.

Num Mundo onde todos têm voz (ou melhor, a ilusão de a terem...), só nos faltava mesmo a possibilidade de acedermos à visão do pretenso criador de todas as coisas, Deus "himself". É esta a premissa, tão simples quanto apelativa, do novo livro de Ana Bárbara Pedrosa, que sucede ao bem recebido "Lisboa, chão sagrado".

"Leram tudo e entenderam tudo mal", atira de chofre a divina figura logo no arranque de "Palavra do Senhor", num tom assertivo que não é exclusivo dessas linhas.

Em menos de centena e meia de páginas, Deus põe tudo em pratos limpos (mesmo que isso signifique que tenha sujado as mãos vezes sem conta). Começa por apontar o alvo aos que o acusam de ter separado famílias, disseminado a fome e matado por prazer.

Mas logo centra as queixas naqueles que "espetam a faca onde mais dói", ao defenderem que não existe. "Com tanto mundo à frente só um insensato pode julgar que não há Deus. Poderia a vida, essa coisa múltipla e parca, ser obra mera do acaso?", questiona(-nos).

Com apreciável desembaraço linguístico e uma ainda mais notável cultura canónica, Ana Bárbara Pedrosa abalança-se numa missão de indesmentível arrojo: narrar a História da criação humana a partir do ponto de vista de Deus, transformado entretanto num ser falível e inseguro, apesar de toda a omnipotência.

Fá-lo de uma forma desassombrada e não raro lúdica que, mais do que o rigor histórico, pretende enfatizar os traços humanos do criador. É assim que o vemos com frequência a zangar-se com as ações humanas, a maravilhar-se com a sua própria capacidade efabulatória ou até a apaixonar-se.

Num dos capítulos mais conseguidos do livro, a jovem autora natural de Vizela descreve o sentimento arrebatador que nutriu por Maria desde o primeiro instante em que a viu, urdindo um engenhoso plano - que incluiu até anunciações de anjos - para que a imagem da virgem não saísse beliscada.

Nem todos os fragmentos exibem o mesmo fulgor narrativo, mas, somados os pontos fortes e menos positivos, o balanço da incursão bíblica é claramente compensador para o leitor. Neste esforço de humanização divina encetada por Ana Bárbara Pedrosa subjaz a certeza de que a dissolução do mistério em torno da sua figura acaba por perder importância face ao compadecimento pelas suas falhas.