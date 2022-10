Escritaria curva-se à memória da poetisa Ana Luísa Amaral

JN Hoje às 10:01 Facebook

Arranca este domingo mais uma edição do festival literário Escritaria. A poetisa Ana Luísa Amaral, falecida no passado mês de agosto, é a autora homenageada, sendo-lhe dedicado um vasto programa que se prolonga pelos próximos oito dias.

A visita guiada ficcionada pelo património literário de Penafiel, com passagem assegurada por locais como a Praça Municipal e a Casa dos Bolinhos de Amor, dá início, este domingo de manhã, a mais um Escritaria.

Na primeira edição póstuma do historial deste evento literário, Ana Luísa Amaral será evocada ao longo dos próximos sete dias através de colóquios, recitais e adaptações dramatúrgicas.

Como é hábito, a Baixa penafidelense vai ser "contaminada com literatura em todos os cantos e recantos e das mais variadas formas", explica a organização.

Neste dia inaugural, domingo, as atenções vão estar concentradas, de manhã, na sessão "Viajar nas estrelas", de Cândida Luz, no Cinemax, e, ao final do dia, na apresentação do livro dedicado a Germano Almeida, autor em destaque na edição transata do festival.

Fernando Pinto do Amaral, Luís Filipe Castro Mendes ou Filipa Leal estão entre os convidados da edição deste ano, cujo programa integra também a exibição do documentário "Entre dois rios e outras noites: trechos de um filme comentado", de Nuno F. Santos.

O evento literário prolonga-se até ao próximo domingo, dia 23.