Escritores portugueses em maioria na lista dos autores mais vendidos

Peso nacional nas obras mais procuradas no ano passado ascende a 52,5%. Dia do Livro Português assinala-se esta sexta-feira.

Num ano terrível para o setor editorial e livreiro como foi o de 2020, com uma queda acumulada de 17%, também houve espaço para notícias menos sombrias. Uma das poucas ilações positivas é a do peso que os livros de escritores portugueses têm no total das obras mais vendidas.

Segundo as tabelas de vendas de quatro das principais redes livreiras (Fnac, Bertrand, Almedina e Wook), há 21 livros nacionais nos respetivos top 10, o que equivale a 52,5%. Nesse lote de autores, há de tudo um pouco: os crónicos best-sellers (José Rodrigues dos Santos, Isabel Stilwell ou Raul Minh"Alma), fenómenos de popularidade televisiva (Cristina Ferreira e Ricardo Araújo Pereira), mas também surpresas absolutas, como foi o caso de Alexandra Vasconcelos, autora de "O poder do jejum intermitente", livro que deu origem a vários sucedâneos. E nem só as modas de ocasião e as leituras ligeiras atraíram leitores, como o demonstram dois dos títulos representados: "Rezar de olhos abertos", do cardeal e poeta José Tolentino Mendonça, e "Sentir e saber", do neurocientista António Damásio.