Espanha conquista Urso de Ouro com o drama rural de "Alcarrás"

João Antunes, em Berlim Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Houve fumo branco do júri presidido por M. Night Shyamalan e o tão almejado Urso de Ouro da Berlinale, um dos mais importantes prémios do mundo do cinema, foi para Espanha.

Como tínhamos previsto, premiar "Alcarrás" era uma possibilidade. O filme, dirigido por Carla Simón, já vencedora de um prémio em Berlim pelo filme anterior, "Verão 93", passa-se na localidade que dá o nome ao filme e de cuja região a realizadora é originária.

"Alcarrás" acompanha as várias gerações de uma família que todos os anos se reúne no verão para a colheita dos pêssegos das árvores que rodeiam a casa familiar. O direito a trabalhar aquele terreno fora dado verbalmente ao patriarca quando em plena guerra civil refugiara os seus proprietários, salvando-os do fuzilamento. Mas muito tempo passou, não há nenhum documento que legitime a sua propriedade e aquele poderá ser o último verão da família no local. As árvores vão ser destruídas, para dar lugar a painéis solares.

No palco da Berlinale, Carla Simón dedicou o filme à resistência dos agricultores da região, os últimos a trabalhar a terra de uma forma respeitadora da natureza, muitos dos quais são os verdadeiros protagonistas do filme, interpretado praticamente por não atores, escolhidos em várias aldeias da Catalunha.

Se tivéssemos de escolher um outro vencedor da Berlinale de 2022 seria o filme germânico "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush", que acompanha a história verídica da luta de uma mulher de origem turca, cuja família há muito reside na Alemanha e que vê o seu filho ser preso, com base em suposições sem fundamento, sendo levado para Guantanamo. O filme valeu a Laila Stieler o Urso de Prata de Melhor Argumento e à sua protagonista, Meltem Kaptam, uma atriz de comédia stand-up, o prémio de Interpretação Principal.

A Berlinale inovara no ano passado com a abolição de prémios de interpretação masculina e feminina, substituídos por interpretações principais e secundárias, independentemente do género, e este último prémio foi para outra mulher, Laura Basuki, pelo seu trabalho no filme indonésio "Nana", de Kamila Andini, uma realizadora que afirmou ao JN já ter feito um documentário em Timor, e conhecer bem as raízes e o que resta ali da cultura portuguesa.

Pela terceira vez consecutiva, o sul-coreano Hong Sangsoo sai premiado de Berlim. Desta vez, com o Grande Prémio do Júri. Mas, com a sua persistência, irá chegar o dia em que vencerá um Urso, um Leão ou alma de Ouro. Neste grupo dos prémios que podem ser considerados de consolação, o Prémio do Júri foi para o mexicano "Robe of Gems", de Natalia López Gallardo.

PUB

Outros prémios do júri internacional

Outros prémios do júri internacional foram para Claire Simon, pela realização de "Avec Amour et Acharnement" e para Rithy Panh, pela Contribuição Artística do seu "Everything will Be OK", havendo ainda uma menção especial para "A Piece of Sky", do suíço Michael Koch.

A secção Encounters teve como grande vencedor "Mutzenbacher", de Ruth Beckermann, o prémio para a melhor curta-metragem recaiu em "Trap", de Anastasia Veber e o de Primeira Obra para "Sonne", da austríaca Kurdwin Ayub, produzida por Ulrich Seidl, cujo "Rimini" acabou por ficar de fora do palmarés oficial.

O momento mais politizado da cerimónia aconteceu com a entrega do prémio de Melhor Documentário a "Myanmar Diaries", um filme-resistência assinado por dez cineastas, sobre a situação que se vive de forte repressão no país, após um golpe militar. De tal forma que nenhum dos cineastas subiu ao palco, um deles esteve em Berlim mas mantendo o anonimato e nem mesmo os seus familiares sabiam que estavam a fazer um filme.

Do lado português, salienta-se a curta-metyragem "Nada para Ver Aqui", de Nicolas Bouchez, uma coprodução da Universidade Lusófona com companhias belgas e húngaras, e que recebeu uma Menção Especial do júri da seção Generation 14Plus.

Prémios do Júri Oficial



Urso de Ouro: Alcarrás, de Carla Simón

Grande Prémio do Júri: The Novelist"s Film, de Hong Sangsoo

Prémio do Júri: Robe of Gems, de Natalia López Gallardo

Realização: Claire Denis, por Avec Amoure t Acharnement

Interpretação Principal: Meltem Kaptan, em Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Interpretação Secundária: Laura Basuki, por Nana

Argumento: Laila Stieler, por Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush

Contribuição Artística: Everything Will Be OK, de Rithy Panh

Menção Especial: A Piece of Sky, de Michael Koch