Espanha conquista Urso de Ouro com o drama rural de "Alcarrás"

72.ª edição do Festival de Berlim continua até ao final da semana, mas vencedores foram já anunciados.

O júri da 72.ª edição do Festival de Berlim, presidido por M. Night Shyamalan, atribuiu o almejado Urso de Ouro da Berlinale, um dos mais importantes prémios do mundo do cinema, a Espanha. Como tínhamos previsto, premiar "Alcarrás" era uma possibilidade. O filme, dirigido por Carla Simón, já vencedora de um prémio em Berlim pelo filme anterior, "Verão 93", passa-se na localidade que dá o nome ao filme e de cuja região a realizadora é originária.

"Alcarrás" acompanha as várias gerações de uma família que todos os anos se reúne no verão para a colheita dos pêssegos das árvores que rodeiam a casa familiar. O direito a trabalhar aquele terreno fora dado verbalmente ao patriarca quando em plena guerra civil refugiara os seus proprietários, salvando-os do fuzilamento. Mas muito tempo passou, não há nenhum documento que legitime a sua propriedade e aquele poderá ser o último verão da família na casa. As árvores vão ser destruídas, para dar lugar a painéis solares.