Daniel Sampaio apresenta novo livro pelo país fora

Até ao próximo dia 18, Daniel Sampaio vai percorrer o país numa série de apresentações do seu novo livro, "Do telemóvel para o mundo". Viseu, Guarda, Porto, Póvoa de Varzim e Leiria recebem as próximas sessões.

Guia para os pais, educadores e filhos sobre a relação dos jovens com a internet e as redes sociais, o novo livro do psiquiatra Daniel Sampaio, "Do telemóvel para o mundo", está a ser apresentado, ao longo do corrente mês, numa série de localidades de norte a sul do país.

Depois de Braga e Guimarães, na passada quinta-feira, o conhecido psiquiatra tem pela frente uma nova série de datas.

Já na quinta-feira, dia 9, o autor de "Vivemos livres numa prisão" tem uma duplo compromisso. Primeiro, em Viseu na Livraria Leya na Pretexto, às 18.30, e três horas depois na Biblioteca Municipal da Guarda.

Na quinta-feira seguinte, dia 16, é a vez do Porto. A histórica Lello acolhe uma apresentação às 18 horas, a que se segue, às 21, uma sessão no Theatro da Póvoa de Varzim.

A maratona de apresentações prossegue no sábado, 18, às 21 horas, com uma presença do autor na Livraria Arquivo, em Leiria.

No seu novo livro, Daniel Sampaio aborda também as mais perniciosas questões com que sistematicamente nos confrontamos no relacionamento com as novas tecnologias.

"Sem colocar em causa o benefício no acesso e ao conhecimento que esta tecnologia proporciona revela também os problemas que a sua má utilização pode provocar nos jovens de hoje, nomeadamente a vulgarização da sua intimidade, através das redes sociais: Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, You Tube", avança nota da editora, Caminho.

No fim de cada capítulo o livro inclui uma secção "Para pensar" e "Perguntas e respostas" em que esquematiza como um manual de consulta as questões de maior importância.

Daniel Sampaio publica regularmente desde 1978. Nesses 40 anos publicou mais de três dezenas de títulos relacionados com fenómenos sociais variados. "Inventem-se novos pais", "Árvore sem voz", "Lições do abismo" ou "Voltei à escola" são algumas das suas obras mais marcantes.