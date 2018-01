Hoje às 17:51, atualizado às 17:56 Facebook

A 20th Century Fox revelou, esta segunda-feira, o novo trailer do filme "A agente vermelha", protagonizado por Jennifer Lawrence. A longa-metragem estreia-se em Portugal a 1 de março.

"A agente vermelha" ("Red sparrow", no título original) marca o reencontro de Jennifer Lawrence com o realizador Francis Lawrence, depois de terem trabalhado juntos na trilogia de sucesso "The hunger games".

Baseado no romance de espionagem "Red sparrow", da autoria de Jason Matthews, o filme conta a história de Dominika Egorova (Jennifer Lawrence), uma bailarina de excelência que, após sofrer uma lesão que lhe destrói a carreira, é recrutada pelo "Sparrow school", um serviço de inteligência secreta russo que treina as recrutas para usarem o corpo e a mente como uma arma.

"Depois de suportar todo o treino perverso e sádico, Dominika Egorova revela-se a mais perigosa agente que o programa já produziu", pode ler-se na sinopse do filme. No trailer divulgado esta segunda-feira, pode ouvir-se um superior de Egorova elogiar-lhe as qualidades: "Tens um dom. Sabes sobreviver. Nasceste para isto".

Mas conciliar a vida de agente secreta com a sua vida pessoal e com aqueles com quem se preocupa, incluindo "um agente da CIA que tenta convencê-la de que ele é a única pessoa em quem pode confiar", não vai ser fácil. "És melhor nisto do que qualquer outra pessoa. O problema é teres alma", diz Korchnoi, a personagem interpretada por Jeremy Irons.

Além de Jennifer Lawrence e Jeremy Irons, o elenco do filme conta ainda com Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling e Mary-Louise Parker.