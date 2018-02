Maria do Rosário Pedreira em tertúlia no Porto

Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

É já neste sábado que a Biblioteca Municipal Almeida Garrett recebe mais uma edição do "Porto de Encontro". Em foco vai estar a obra da poetisa e editora Maria do Rosário Pedreira.

Poetisa, letrista, autora de livros para a juventude, romancista e editora, Maria do Rosário Pedreira é a protagonista da edição deste mês do ciclo de conversas com escritores "Porto de Encontro", que se realiza já neste sábado, às 17 horas, na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.

As diferentes facetas da sua atividade vão estar por certo em foco na conversa que a autora vai manter com o jornalista Sérgio Almeida, aberta à participação dos espectadores.

O convidado especial da sessão é o também escritor Nuno Camarneiro, Prémio Leya em 2012.

Criado em novembro de 2011, o "Porto de Encontro" é um ciclo promovido pela Porto Editora que todos os meses coloca em destaque a obra de um autor. Nas 63 edições já realizadas marcaram presença autores como Luis Sepúlveda, Richard Zimler, Gonçalo M. Tavares ou Rosa Montero.

A entrada é livre.