CC Hoje às 16:57, atualizado às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Marvel Entertainment revelou, esta segunda-feira, o novo trailer do filme "Pantera Negra", realizado por Ryan Coogler e protagonizado por Chadwick Boseman. O filme estreia-se em Portugal a 15 de fevereiro de 2018.

Depois de ter interpretado o super-herói da Marvel em "Capitão América: Guerra civil" (2016), Chadwick Boseman volta a dar corpo a Pantera Negra, desta vez num filme em nome próprio.

"Pantera Negra", o filme, conta a história de T'Challa/ Pantera Negra, que depois da morte do pai, o Rei Wakanda, regressa a casa - uma nação africana isolada e tecnologicamente avançada - para assumir o lugar à frente dos destinos do reino. Mas T'Challa vai ser posto à prova, como rei e Pantera Negra, quando um antigo inimigo reaparece e o atrai para um conflito que coloca o destino de Wakanda e do mundo em risco.

Perante o perigo, o jovem rei terá de reunir os seus aliados e libertar todo o poder de Pantera Negra para garantir a segurança do seu povo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Ryan Coogler, que realizou o aclamado "Fruitvale Station: A última paragem" (2013) e "Creed: O legado de Rocky" (2015), dirige e assina, com Joe Robert Cole, o argumento do filme. Esta é a primeira adaptação ao grande ecrã da BD "Pantera Negra", escrita por Stan Lee e ilustrada por Jack Kirby.

Além de Chadwick Boseman, o elenco do filme conta com Michael B. Jordan, Lupita Nyong"o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.