Matosinhos celebra poesia de Manuel Alegre

Os três dias da Festa da Poesia arrancam já nesta-quinta-feira e desenrolam-se até sábado em Matosinhos. Manuel Alegre é o autor central da 14ª edição deste evento.

A obra de Manuel Alegre está no centro da 14ª edição da Festa da Poesia, em Matosinhos, que decorre entre esta quinta-feira e o próximo sábado.

Se o dia inaugural é marcado por uma leitura dos poemas do autor no Centro Social de Leça do Balio, na sexta-feira vai ser o próprio poeta a visitar a Escola Secundária da Boa Nova, em Leça da Palmeira, para uma sessão com alunos. O dia não fica completo sem uma sessão em torno da musicalidade da poesia de Manuel Alegre e o espetáculo "Um Secreto regresso por jacarandá", de Ana Isabel Dias e Pedro Lamares.

No sábado à tarde, na Biblioteca Municipal Florbela Espanca, o destaque vai para a apresentação do livro "Todos os poemas são de amor" e para uma conversa em torno do impacto do livro "O canto e as armas", com as professoras universitárias Maria João Reynaud e Paula Morão.

Logo de seguida, às 17 horas, Manuel Alegre vai revisitar a sua vida e obra numa conversa conduzida por João Gobern.

Além das sessões, o som dos versos do poeta da "Trova do Vento que Passa" vai pode ser escutado na Biblioteca Municipal pelas vozes de Isaque Ferreira e Rui Spranger.

A edição deste ano termina às 18.30 horas com um concerto do Quarteto de Cordas de Matosinhos, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Celebrada para assinalar o dia do nascimento de Florbela Espanca, a 8 de dezembro de 1894, e também a data da sua morte, em Matosinhos, a Festa da Poesia já homenageou ao longo das suas edições autores como Eugénio de Andrade e Manuel António Pina.