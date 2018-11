Novo livro de Cavaco Silva lançado no Porto

Hoje às 19:04 Facebook

Depois da apresentação em Lisboa nos últimos dias, é a vez de o Porto receber nesta quinta-feira a sessão de lançamento do livro de memórias de Aníbal Cavaco Silva, "Quinta-Feira e Outros Dias"

O livro que está a agitar os bastidores da política, pelas observações que o antigo chefe de Estado faz acerca de vários membros da classe, vai ser apresentado nesta quinta-feira no Porto. A sessão acontece às 18.30 horas na livraria Bertrand do Shopping Cidade do Porto e está a despertar grande curiosidade por ser uma das primeiras apresentações públicas da obra, que promete continuar nos lugares cimeiros das tabelas de venda ao longo dos próximos meses.

Em "Quinta-Feira e Outros Dias"; Cavaco Silva pronuncia-se abertamente sobre os controversos anos de governação no período da troika, revelando que Pedro Passos Coelho esteve a um pequeno passo de pedir a demissão em três ocasiões. O antigo primeiro-ministro lança ainda fortes críticas a Paulo Portas, na altura ministro dos Negócios Estrangeiros, ao acusá-lo, a propósito do caso "irrevogável", de "uma infantilidade pouco patriótica". O atual primeiro-ministro também não é poupado no livro: Cavaco Silva acusa-se de ser "um artista na arte de dizer não" e de "empurrar os problemas para a frente".