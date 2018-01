CC Ontem às 23:29, atualizado hoje às 00:21 Facebook

"Parece que está grávida, Mrs. Grey". É com esta frase que termina o novo trailer de "Cinquenta sombras - Livre", o terceiro e último filme da saga de sucesso baseada nos livros de E.L. James. O filme estreia-se em Portugal a 8 de fevereiro.

Divulgado no primeiro dia de 2018, o novo trailer de "As cinquenta sombras - Livre" mostra vários momentos dos dois primeiros filmes, acompanhando o início da relação de Anastasia Steele e Christian Grey até ao momento do matrimónio, selado neste último capítulo da saga.

Este novo trailer mostra imagens que já tinham sido reveladas anteriormente, do casamento de Anastasia e Christian Grey à vida luxuosa do casal, que não deixou de lado a relação erótica de dominação-submissão que atravessa os dois capítulos anteriores. Neste terceiro filme, Anastasia (agora, Grey) revela-se uma mulher mais forte e decidida, tem um novo cargo numa editora e parece viver a vida com que sempre sonhou.

Contudo, há histórias do passado que regressam para assombrar a vida do casal. No trailer pode ver-se Jack Hyde, o antigo editor de Anastasia, a perseguir o casal Grey de carro.

Neste terceiro filme, realizado por James Foley, Dakota Johnson e Jamie Dornan retomam os papéis de Anastasia Steele e Christian Grey, num elenco que conta ainda com Marcia Gay Harden, Kim Basinger, Rita Ora, Eric Johnson e Luke Grimes.