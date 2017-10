CC Hoje às 17:52, atualizado às 18:08 Facebook

A história da patinadora norte-americana caída em desgraça Tonya Harding chega aos cinemas no final deste ano em "I, Tonya". O primeiro teaser já está online e centra-se em Margot Robbie no papel da patinadora.

Realizado por Craig Gillespie, este filme biográfico centra-se na história da patinadora artística Tonya Harding, atleta olímpica em ascensão que caiu em desgraçada após ser implicada num ataque à adversária Nancy Kerrigan.

Harding, a primeira mulher americana a conseguir executar o salto triplo axel em competições, participou duas vezes nos Jogos Olímpicos, foi campeã nacional nos EUA e conquistou a prata no Campeonato do Mundo de 1991. O que se afigurava uma carreira brilhante foi assombrada por uma agressão à patinadora Nancy Kerrigan, na véspera de um campeonato nacional que poderia ser o passaporte para as olimpíadas de 1994.

O ataque à bastonada nas pernas de Nancy Kerrigan impossibilitou-a de competir no campeonato nacional, que Tonya viria a conquistar. O mundo indignava-se e questionava o porquê desta agressão, o FBI investigou e implicou Tonya Harding, o seu marido e o guarda-costas no que foi um dos maiores escândalos da história do desporto.

Além de Margot Robbie, no papel de Tonya Harding, o elenco do filme conta com Sebastian Stan (no papel do marido, Jeff Gillooly), Allison Janney e Julianne Nicholson.

Steven Rogers assina o argumento desta comédia negra, que abriu o Festival de Cinema de Toronto e que tem conquistado a crítica.

"I, Tonya" estreia-se nos Estados Unidos da América a 8 de dezembro, mas ainda não há data para a estreia em Portugal.