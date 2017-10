Tolentino Mendonça lança livro no Porto e Braga

Ontem às 20:21 Facebook

Braga e o Porto são as próximas cidades a receberem o lançamento do novo livro de José Tolentino Mendonça, "O pequeno caminho das grandes perguntas". O livro assinala o início da publicação da sua obra ensaística pela Quetzal.

Misto de reflexão teológica, filosófica e poética, "O pequeno caminho das grandes perguntas" é o novo livro de José Tolentino Mendonça, sendo publicado escassos quatro meses depois de "Teoria da fronteira.

Depois dos lançamentos em Lisboa e na Madeira, região de onde o padre e poeta é natural, o livro vai ser apresentado nos próximos dias no norte do país.

Assim, na sexta-feira, às 21 horas, o autor de "Leitura infinita" vai estar no Auditório Vita, em Braga, para falar sobre o novo livro.

No sábado, a partir das 16, o Teatro Nacional São João, no Porto, recebe a 59ª edição do ciclo de conversas com escritores "Porto de Encontro".

Além do escritor, vão participar na sessão o pianista Rui Massena (autor de um momento musical), os atores Joana Carvalho e João Castro (responsável pelas leituras) e o poeta, professor e editor José Rui Teixeira.

A entrada é livre, mas limitada à lotação da sala. O levantamento de bilhete pode ser efetuado no próprio dia, na bilheteira do Teatro Nacional São João, a partir das 13 horas.