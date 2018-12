Vasco Graça Moura homenageado no Porto

Hoje às 17:50 Facebook

O livro inédito de Vasco Graça Moura "Puxar ao sentimento" vai ser apresentado neste sábado no Porto com a presença de vários amigos do poeta e especialistas na sua obra.

Vasco Graça Moura é o autor em destaque na edição deste mês do ciclo de conversas com escritores "Porto de Encontro". Falecido em 2014, o poeta, ensaísta e tradutor vai ser recordado durante a sessão por um conjunto de convidados ligados à sua vida e obra.

A professora universitária Isabel Ponce de Leão, a fadista Katia Guerreiro, o advogado Luís Neiva Santos e o editor Francisco José Viegas são os protagonistas de uma conversa, marcada para este sábado, às 17 horas, no auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.

Durante a sessão vai ser lançado o livro "Puxar ao sentimento", obra que reúne um conjunto de poemas para fado escritos por Vasco Graça Moura ao longo dos anos.

Desde a estreia, em 1963, com "Modo mudando", até ao ano do falecimento, Vasco Graça Moura publicou mais de uma centena de títulos. Se a poesia foi um género a que se dedicou com maior assiduidade, o autor de "Retratos de Camões" deixou também um elevado número de títulos no romance, ensaio, novela, tradução, diários, crónicas e antologias.