Novo livro de Elena Ferrante chega em Junho de 2020

"A vida mentirosa dos adultos", o novo romance de Elena Ferrante, vai ser publicado em Portugal em junho do próximo ano, anunciou esta quarta-feira a editora Relógio D'Água.



O regresso da popular escritora italiana Elena Ferrante ao convívio com os leitores portugueses já tem data marcada: junho do próximo ano. O mesmo mês em que vão começar a ser publicadas um pouco por todo o mundo as traduções de "A vida mentirosa dos adultos", o novo romance da autora.

A revelação foi feita esta quarta-feira pela Relógio D'Água, editora que publicou até à data os principais títulos de Ferrante em Portugal.

Lançado a 7 de novembro em Itália, o livro foi recebido com grande entusiasmo pelo público e pela crítica Muitas livrarias italianas mantiveram-se mesmo abertas até depois da meia-noite de 6 de Novembro e dinamizaram programações especiais alusivas ao momento, com destaque para leituras e a exibição de documentários.



Dores de crescimento

"Dois anos antes de sair de casa, o meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia". É assim que se inicia o livro, no qual uma adolescente se apercebe de que o mundo dos adultos está repleto de falsidade, contrariando os ensinamentos que são transmitidos aos mais novos.

A personagem principal é Giovanna Trada, que tem apenas 12 anos quando a história tem início. Filha única, a mãe, tem como pais dois professores: Nella, de latim e grego, e o pai, Andrea, de história e filosofia. Na trama aparece ainda a tia Vittoria, empregada doméstica em casas abastadas, de quem a família se afastou.