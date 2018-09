09 Setembro 2018 às 14:00 Facebook

Catherine Weldon, uma artista viúva na Nova Iorque do século XIX, decide pintar o retrato do Chefe Touro Sentado, viajando para isso sozinha através dos Estados Unidos, até ao Dakota do Norte. Tanto a artista como o chefe nativo-americano reconhecem a sua força mútua, sendo ambas pessoas marcadas pela vida. Muito em breve, a generalizada luta política pelos direitos das terras dos povos nativos influencia a sua amizade, levando-os a ultrapassar adversidades pessoais e a lutar contra a ocupação governamental das terras dos Índios das Planícies.