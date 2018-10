07 Outubro 2018 às 14:00 Facebook

"McQueen" é uma visão pessoal da extraordinária vida, carreira e arte de Alexander McQueen. Através de entrevistas exclusivas com os amigos e familiares do designer, de arquivos recuperados, imagens e música de extrema beleza, o filme é uma celebração autêntica e um emocionante retrato de um visionário inspirado, e torturado, do mundo da moda.