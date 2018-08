20 Maio 2018 às 14:00 Facebook

Suíça, 1971. A jovem Nora vive no sufocante idílio de uma pequena aldeia, onde se respeita plenamente os papéis atribuídos a cada género. Só quando o marido se recusa a deixá-la voltar a trabalhar é que ela começa a questionar esta ordem aparentemente divina. Com um grupo de mulheres começa a defender o direito de voto feminino e, desse modo, põe a descoberto conflitos que até então eram mantidos escondidos sob as velhas estruturas. A ordem divina conta a história de alterações sociais significativas, ainda que tenazes e lentas, que apenas começaram timidamente a fazer-se sentir com a introdução do direito de voto das mulheres.