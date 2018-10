À procura de "Ingmar Bergman - A Vida E Obra do Génio"

02 Outubro 2018 às 14:00 Facebook

A reconhecida e premiada realizadora Margarethe von Trotta observa de perto a vida e obra de Bergman e explora o seu legado cinematográfico, indo ao encontro de colaboradores próximos do realizador, à frente e atrás das câmaras, assim como da nova geração de cineastas e ainda familiares. O documentário apresenta cenas-chave, aborda temas recorrentes dos seus filmes e da sua vida, e viaja até alguns dos lugares que marcaram a sua conquista criativa, paisagens míticas dos seus filmes, e várias estações da sua carreira na Suécia, França e Alemanha, num filme que explora as várias camadas da vida e obra do génio.