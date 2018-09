Alec descobre o poder de curar em "O Que de Verdade Importa"

11 Setembro 2018 às 15:00 Facebook

A vida de Alec em Inglaterra está a ruir tal como a sua loja de reparações elétricas. Deve dinheiro às pessoas erradas, dorme com mulheres casadas e bebe como se não houvesse amanhã. Inesperadamente, surge um homem chamado Raymond que afirma ser seu tio. Raymond tem uma proposta que permitirá a Alec recomeçar do zero: pagará todas as suas dívidas e em troca Alec terá de se mudar para a Nova Escócia durante um ano. Ao chegar, decide publicar num jornal local um anúncio onde diz consertar qualquer aparelho elétrico avariado. Mas o anúncio sai com um erro de impressão e parece que Alec afirma ser um verdadeiro curandeiro místico que trata pessoas...e o mais extraordinário e inexplicável é que aqueles que o visitam são curados das suas maleitas!