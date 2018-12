As vantagens e desvantagens do chocolate

13 Dezembro 2018 às 18:13 Facebook

SUFLÉ DE CHOCOLATE

INGREDIENTES:

Duas claras de ovo, 75 gramas de chocolate 70% cacau, duas colheres de farinha de amêndoa, 60 mililitros de leite ou bebida vegetal e sumo de limão.

PREPARAÇÃO:

Derreta o chocolate com o leite (ou bebida vegetal). Pode fazê-lo em "banho-maria" ou no microondas. Deixe arrefecer ligeiramente e envolva a farinha de amêndoa. Bata as claras em neve com algumas gotas de sumo de limão. Envolva o chocolate. Coloque a mistura numa forma própria para ir ao forno, untada, e cozinhe a 200 graus durante cerca de 15 minutos. Sirva de imediato.