29 Abril 2018 às 14:00 Facebook

Twitter

"A Morte de Estaline" é uma sátira sobre os dias que antecederam o funeral do Pai da Nação. Dias que projetaram uma luz sarcástica sobre toda a loucura, depravação e desumanidade do totalitarismo. Dias que viram os homens que o rodeavam em luta pela herança do seu poder supremo.

O elenco do filme conta com nomes como Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Paddy Considine, Tom Brooke, Olga Kurylenko, Justin Edwards e Michael Palin, entre outros.