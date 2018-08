29 Maio 2018 às 14:00 Facebook

Príncipe Bué Encantado conta a história do Príncipe Filipe (David Carreira), amaldiçoado com um charme irresistível que conquista o coração de todas as donzelas do reino, e da sua jornada para quebrar o feitiço. Para salvar o reino ele embarca numa grande aventura, na companhia de um desconhecido desonesto chamado Lenny. Acontece que Lenny, sem que o Príncipe Bué Encantado saiba, é na verdade Leonor (Cuca Roseta) uma fora-da-lei aventureira e a única mulher imune à maldição. Juntos serão capazes de rescrever a estória?