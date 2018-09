10 Junho 2018 às 14:00 Facebook

Twitter

Tudo começa na véspera da chegada à Lua, a 18 de julho de 1969, numa festa para celebrar a reunião dos vários colaboradores da campanha de Bobby Kennedy, numa casa na Ilha de Chappaquiddick. Com o legado presidencial do seu irmão John a pesar-lhe sobre os ombros, visto que a sua promessa de levar o homem à lua está prestes a concretizar-se, Ted abandona cedo a festa, oferecendo-se para dar uma fatídica boleia a Mary Jo Kopechne (Kate Mara), uma jovem e promissora estratega política da campanha presidencial de Bobby Kennedy. Ao chegar a uma ponte sinuosa, o carro despista-se e cai para as águas traiçoeiras. Kennedy escapa, mas a jovem fica presa na viatura. No rescaldo, Ted Kennedy não informa as autoridades do acidente até terem passado nove horas. O Senador defronta-se assim com a integridade do seu próprio código moral e a necessidade de proteger o legado da sua família, enquanto, ao mesmo tempo, tenta manter vivas as suas ambições políticas.