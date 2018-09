23 Setembro 2018 às 14:00 Facebook

À medida que casamento com Jack (Stanley Tucci) se desmorona, a eminente Juíza do Supremo Tribunal, Fiona Maye (Emma Thompson), tem de tomar uma decisão difícil no seu trabalho - é seu dever forçar um adolescente, Adam (Fionn Whitehead), a receber a transfusão de sangue que lhe ir salvar a vida? A visita pouco ortodoxa da juíza ao hospital onde se encontra Adam tem um impacto profundo nos dois, provocando novas e fortes emoções no rapaz e sentimentos há muito esquecidos nela.