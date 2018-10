Fomos dar a provar um cheesecake com metade das calorias

04 Outubro 2018 às 17:02 Facebook

CHEESECAKE SAUDÁVEL

Ingredientes:

400 gramas de queijo creme;

290 gramas de queijo quark;

75 gramas de açúcar amarelo;

Stevia em pó;

Uma colher de sopa de sumo de limão;

Raspas de um limão;

Três ovos;

80 gramas de bolacha Maria;

80 gramas de granola de frutos vermelhos;

60 gramas de creme vegetal;

Quatro colheres de sopa de compota sem adição de açúcar

Receita:

Triture a bolacha Maria e a granola. Misture com o creme vegetal e forre o fundo de uma forma de fundo amovível com a mistura. Leve ao frigorífico enquanto prepara o recheio. Bata os queijos com o açúcar. Junte o sumo e a raspa de limão e os ovos, um a um, batendo bem. Prove e acerte o sabor com stevia. Coloque este creme por cima da base e leve ao forno: os primeiros 20 minutos a 170 graus e os restantes 40 minutos a 120 graus. (Está pronto quando se nota que as laterais estão cozidas e o centro, embora firme, ainda "abana"). Deixe arrefecer, coloque no frigorífico e, antes de servir, cubra com compota.