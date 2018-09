25 Setembro 2018 às 14:00 Facebook

Com a morte da tia, Colleen e as filhas herdam a sua casa. Na primeira noite que lá passam, assassinos entram em casa e Colleen tem de lutar pela sobrevivência das filhas. Devido ao trauma dessa noite, as personalidades díspares das crianças acentuam-se. Beth, a mais velha, torna-se numa famosa autora de livros de terror com uma família perfeita em Los Angeles, enquanto Vera não ultrapassa os efeitos da noite fatídica e enlouquece, cedendo a uma crescente paranoia. Dezasseis anos depois da tragédia, mãe e filhas reúnem-se novamente na casa em que Colleen e Vera têm vivido. É então que estranhos acontecimentos começam a ocorrer.